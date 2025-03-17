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  • «Зенит» вышел в белых тапках, а «Спартак» – в бутсах с шипами. Не считаю потерю Вендела главной проблемой. Невозможно заменить Месси, Марадону, а всех остальных – можно». Угаров о матче
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«Зенит» вышел в белых тапках, а «Спартак» – в бутсах с шипами. Не считаю потерю Вендела главной проблемой. Невозможно заменить Месси, Марадону, а всех остальных – можно». Угаров о матче

Денис Угаров оценил матч «Спартака» и «Зенита».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ

«Согласен, что «Зенит» был хуже «Спартака». Питерский клуб вышел играть в белых тапках, а «Спартак» – в бутсах с шипами, отсюда и разница в матче.

Считаю, что все зависит от подготовки. Все-таки подготовка «Спартака» была лучше, потому что прошел всего третий тур, а «Зенит» находится в не самом лучшем состоянии, в первую очередь физическом. Команда не двигалась, не была заряжена на победу.

Показалось, что «Зенит» в целом не особо хотел выиграть, а хотел сыграть вничью. И я не считаю, что потеря Вендела – это главная проблема. Невозможно было заменить Месси, Марадону, а всех остальных заменить можно. У «Спартака» тоже не было Дуарте, но команда была единой, монолитной, как хороший фундамент», – сказал бывший игрок «Зенита» Угаров.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Денис Угаров
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлексис Дуарте
logoВендел
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