«Зенит» вышел в белых тапках, а «Спартак» – в бутсах с шипами. Не считаю потерю Вендела главной проблемой. Невозможно заменить Месси, Марадону, а всех остальных – можно». Угаров о матче

Денис Угаров оценил матч «Спартака» и «Зенита».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ .

«Согласен, что «Зенит» был хуже «Спартака ». Питерский клуб вышел играть в белых тапках, а «Спартак» – в бутсах с шипами, отсюда и разница в матче.

Считаю, что все зависит от подготовки. Все-таки подготовка «Спартака» была лучше, потому что прошел всего третий тур, а «Зенит» находится в не самом лучшем состоянии, в первую очередь физическом. Команда не двигалась, не была заряжена на победу.

Показалось, что «Зенит» в целом не особо хотел выиграть, а хотел сыграть вничью. И я не считаю, что потеря Вендела – это главная проблема. Невозможно было заменить Месси, Марадону, а всех остальных заменить можно. У «Спартака» тоже не было Дуарте , но команда была единой, монолитной, как хороший фундамент», – сказал бывший игрок «Зенита » Угаров.