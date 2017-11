В Германии появились стикеры с Анной Франк в форме «Шальке»

В Германии появились стикеры с изображением Анны Франк в футбольной форме.

Подобные стикеры носят провокационный антисемитский характер и распространяются фанатами с неонацистскими взглядами. Сообщается, что стикеры с Анной Франк в форме «Шальке» были замечены в городе Дюссельдорф, который находится неподалеку от Дортмунда и Гельзенкирхена.

В связи с тем, что Франк изображена в форме , отмечается, что отношение к распространению стикеров имеют радикальные фанаты дортмундской «Боруссии», которая является принципиальным соперником «Шальке». Однако ни одна фанатская группировка какого-либо клуба пока официально не взяла на себя ответственность за появление данных стикеров.

В прошлом месяце случился скандал в Италии, когда фанаты «Лацио» оставили на «Стадио Олимпико» подобные стикеры с изображением Франк в форме «Ромы». В качестве наказания замешанные в этом болельщики «орлов» не смогут ходить на стадионы 5 лет.

Stickers, allegedly from #BVB hooligan circles, have emerged in #Düsseldorf depicting Anne Frank in a #Schalke shirt. [via @ruhrbarone] pic.twitter.com/Q7m9LHT9aW