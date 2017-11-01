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    В Германии появились стикеры с Анной Франк в форме «Шальке»

    Теги Шальке-04 Боруссия Дортмунд Лацио бундеслига Германия происшествия болельщики фото

    В Германии появились стикеры с изображением Анны Франк в футбольной форме.

    Подобные стикеры носят провокационный антисемитский характер и распространяются фанатами с неонацистскими взглядами. Сообщается, что стикеры с Анной Франк в форме «Шальке» были замечены в городе Дюссельдорф, который находится неподалеку от Дортмунда и Гельзенкирхена.

    В связи с тем, что Франк изображена в форме «Шальке», отмечается, что отношение к распространению стикеров имеют радикальные фанаты дортмундской «Боруссии», которая является принципиальным соперником «Шальке». Однако ни одна фанатская группировка какого-либо клуба пока официально не взяла на себя ответственность за появление данных стикеров.

    В прошлом месяце случился скандал в Италии, когда фанаты «Лацио» оставили на «Стадио Олимпико» подобные стикеры с изображением Франк в форме «Ромы». В качестве наказания замешанные в этом болельщики «орлов» не смогут ходить на стадионы 5 лет.

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