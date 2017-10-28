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    Фанаты «Лацио», оставившие стикеры с Анной Франк, не смогут ходить на стадионы 5 лет

    Теги Лацио серия А Италия происшествия болельщики Стадио Олимпико

    Римская полиция идентифицировала 20 фанатов «Лацио», причастных к антисемитским провокациям на матче с «Кальяри» (3:0). 

    Полицейские проанализировали видеозаписи, чтобы вычислить болельщиков. 

    13 ультрас римлян обвиняются в том, что использовали материалы оскорбительного содержания, пропагандирующие антисемитизм и разжигание ненависти по расовому признаку.

    Фанатам будет запрещено посещать любые спортивные соревнования в Италии: 12 из них – на 5 лет, еще одному – на 8 лет, для него это нарушение стало не первым. 

    Напомним, активные болельщики «Лацио» из-за дисквалификации своего сектора расположились на «Стадио Олимпико» там, где обычно располагаются фанаты «Ромы». После матча на секторе были обнаружены антисемитские граффити и стикеры Анны Франк в форме «Ромы».

    Франк обрела известность, когда нашли ее дневник, в котором она описывала гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны.

    Болельщики «Лацио» известны своими ультраправыми и антисемитскими наклонностями. Шесть из выявленных фанатов состоят в известной ультраправой группировке «Ирридучибили». 

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