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    Фанаты «Лацио» нарисовали антисемитские граффити на секторе болельщиков «Ромы»

    Теги Рома Кальяри Лацио серия А Италия происшествия болельщики Стадио Олимпико

    Активные болельщики «Лацио» из-за дисквалификации своего сектора на матч с «Кальяри» (3:0) расположились на «Стадио Олимпико» там, где обычно располагаются фанаты «Ромы».

    После матча на секторе были обнаружены антисемитские граффити и стикеры, в том числе граффити Анны Франк в форме «Ромы».

    Федерация футбола Италии откроет дисциплинарное дело в отношении «Лацио», возможно полное закрытие стадиона на ближайший матч.

    Болельщики «Лацио» известны своими ультраправыми и антисемитскими наклонностями.

    Так, частичное закрытие стадиона на игру с «Кальяри» было связано с расистскими выкриками в адрес темнокожих игроков «Сассуоло».

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