Фанаты «Лацио» нарисовали антисемитские граффити на секторе болельщиков «Ромы»

Активные болельщики из-за дисквалификации своего сектора на матч с «Кальяри» (3:0) расположились на там, где обычно располагаются фанаты «Ромы».

После матча на секторе были обнаружены антисемитские граффити и стикеры, в том числе граффити Анны Франк в форме «Ромы».

Федерация футбола Италии откроет дисциплинарное дело в отношении , возможно полное закрытие стадиона на ближайший матч.

Болельщики известны своими ультраправыми и антисемитскими наклонностями.

Так, частичное закрытие стадиона на игру с было связано с расистскими выкриками в адрес темнокожих игроков «Сассуоло».

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