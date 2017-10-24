Фанаты «Лацио» нарисовали антисемитские граффити на секторе болельщиков «Ромы»
Активные болельщики «Лацио» из-за дисквалификации своего сектора на матч с «Кальяри» (3:0) расположились на «Стадио Олимпико» там, где обычно располагаются фанаты «Ромы».
После матча на секторе были обнаружены антисемитские граффити и стикеры, в том числе граффити Анны Франк в форме «Ромы».
Федерация футбола Италии откроет дисциплинарное дело в отношении «Лацио», возможно полное закрытие стадиона на ближайший матч.
Болельщики «Лацио» известны своими ультраправыми и антисемитскими наклонностями.
Так, частичное закрытие стадиона на игру с «Кальяри» было связано с расистскими выкриками в адрес темнокожих игроков «Сассуоло».
Рейтинг букмекерских контор: оценки и отзывы
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.