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    Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии, которая опасается спецслужб на ЧМ-2018

    Теги сборная Англии фото ЧМ-2018 политика

    Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб на ЧМ-2018.

    Пресс-служба диппредставительства РФ прокомментировала статью газеты The Daily Star. По информации таблоида, англичане возьмут в Россию «команду наблюдателей», чтобы обезопасить себя от шпионажа.

    «Лучше (возьмите) футбольную команду», – гласит надпись в твиттере посольства.

    Ранее сообщалось, что представители британской команды опасаются, что из-за прослушки могут произойти утечки тактических схем сборной Англии.

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