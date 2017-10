Посольство России в Великобритании подшутило над сборной Англии, которая опасается спецслужб на ЧМ-2018

Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб на .

Пресс-служба диппредставительства РФ прокомментировала статью газеты The Daily Star. По информации таблоида, англичане возьмут в Россию «команду наблюдателей», чтобы обезопасить себя от шпионажа.

«Лучше (возьмите) футбольную команду», – гласит надпись в твиттере посольства.

Ранее сообщалось, что представители британской команды опасаются, что из-за прослушки могут произойти утечки тактических схем сборной Англии.

A football team would be a better option pic.twitter.com/4Psj4ZkGy5