Из-за высокого спроса на концерты Coldplay сборная Англии не сможет сыграть на «Уэмбли» в сентябре 2025-го

Сборная Англии по футболу не сможет сыграть на «Уэмбли» из-за группы Coldplay.

В сентябре 2025 года английская команда должна провести матч отборочного раунда ЧМ-2026 против сборной Анддоры.

Для проведения встречи Англии потребуется другой стадион из-за выступления группы Coldplay.

Британская группа должна была выступить только в августе, но из-за беспрецедентного спроса было добавило еще четыре концерта в сентябре, которые пройдут на «Уэмбли».