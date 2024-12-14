Из-за высокого спроса на концерты Coldplay сборная Англии не сможет сыграть на «Уэмбли» в сентябре 2025-го
Сборная Англии по футболу не сможет сыграть на «Уэмбли» из-за группы Coldplay.
В сентябре 2025 года английская команда должна провести матч отборочного раунда ЧМ-2026 против сборной Анддоры.
Для проведения встречи Англии потребуется другой стадион из-за выступления группы Coldplay.
Британская группа должна была выступить только в августе, но из-за беспрецедентного спроса было добавило еще четыре концерта в сентябре, которые пройдут на «Уэмбли».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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