Трехкратный чемпион мира Пеле поздравил форварда Неймара с переходом из «Барселоны» в .

«Поздравляю Неймара и желаю удачи в его новом вызове. Париж – красивый город, один из моих любимых в мире», – написал Пеле в твиттере, приложив свою фотографию с «Золотой богиней» на фоне Эйфелевой башни.

Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world! 🇧🇷⚽️🏆 pic.twitter.com/wENWRcLB9X