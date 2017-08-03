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    Неймар стал самым дорогим футболистом в истории, побив рекорд Погба

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция серия А Италия примера Испания трансферы Неймар рекорды Поль Погба

    Форвард «ПСЖ» Неймар стал самым дорогим футболистом в истории.

    Нападающий заключил с французским клубом пятилетний контракт. Ранее представители игрока заплатили 222 миллиона евро «Барселоне». Такая сумма отступных была указана в контракте, связывавшем нападающего с каталонским клубом.

    Неймар побил рекорд полузащитника Поля Погба. Летом прошлого года хавбек перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» приблизительно за 105 миллионов евро.

    Неймар – в «ПСЖ». Официально

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