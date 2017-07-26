«РБ Лейпциг» может продать Наби Кейта из-за конфликта на тренировке
Ситуация с возможным переходом полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта в «Ливерпуль» продвинулась вперед.
Саксонский клуб отклонил очередное предложение «Ливерпуля» по трансферу 22-летнего гвинейца в размере 75 миллионов евро. Но в то же время «Лейпциг» задумался о возможной продаже игрока.
Руководители клуба остались недовольны поведением Кейта, который на тренировке грубо сфолил против полузащитника Диего Демме, и отношением гвинейца к тренировкам в целом. Саксонский клуб ищет игрока, который мог бы заменить африканца в составе. Кейта позже помирился с Демме.
Интересно, что в 2014 году «Ред Булл Зальцбург» продал полузащитника Садьо Мане в «Саутгемптон» за 15 миллионов евро. Тогда спортивным директором австрийского клуба был Ральф Рангник, который теперь работает в «РБ Лейпциг». Мане сейчас играет за «Ливерпуль».
Naby Keita vs Diego Demme.— Richard Amofa (@_RichardAmofa) 24 июля 2017 г.
Not sure what else Demme was expecting, 2bh. pic.twitter.com/MWnHYwwjpm
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