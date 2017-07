«РБ Лейпциг» может продать Наби Кейта из-за конфликта на тренировке

Ситуация с возможным переходом полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль» продвинулась вперед.

Саксонский клуб отклонил очередное предложение по трансферу 22-летнего гвинейца в размере 75 миллионов евро. Но в то же время «Лейпциг» задумался о возможной продаже игрока.

Руководители клуба остались недовольны поведением Кейта, который на тренировке грубо сфолил против полузащитника Диего Демме, и отношением гвинейца к тренировкам в целом. Саксонский клуб ищет игрока, который мог бы заменить африканца в составе. Кейта позже помирился с Демме.

Интересно, что в 2014 году «Ред Булл Зальцбург» продал полузащитника Садьо Мане в «Саутгемптон» за 15 миллионов евро. Тогда спортивным директором австрийского клуба был Ральф Рангник, который теперь работает в . Мане сейчас играет за «Ливерпуль».

