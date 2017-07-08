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    «МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе Лукаку

    Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Ромелу Лукаку

    «Манчестер Юнайтед» договорился с «Эвертоном» о переходе форварда Ромелу Лукаку, сообщается на официальном сайте «МЮ». 

    Уже известно, что итоговое предложение «Юнайтед» суммарно оценивается в 100 миллионов фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн – бонусы за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон» бесплатно. 

    «МЮ» официально объявил, что Лукаку еще должен пройти медобследование. Скорее всего, он уже прошел его в Лос-Анджелесе, где был сфотографирован на тренировке с Погба.

    Клуб боролся за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 миллионов фунтов. 

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