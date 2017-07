«МЮ» договорился с «Эвертоном» о переходе Лукаку

«Манчестер Юнайтед» договорился с о переходе форварда Ромелу Лукаку, сообщается на официальном сайте «МЮ».

Уже известно, что итоговое предложение «Юнайтед» суммарно оценивается в 100 миллионов фунтов, из которых 75 млн – базовая часть, 15 млн – бонусы за достижения игрока, 10 млн – стоимость форварда Уэйна Руни, который перейдет из «МЮ» в «Эвертон» бесплатно.

«МЮ» официально объявил, что Лукаку еще должен пройти медобследование. Скорее всего, он уже прошел его в Лос-Анджелесе, где был сфотографирован на тренировке с Погба.

Клуб боролся за 24-летнего бельгийца с «Челси», который недавно повторил предложение «МЮ» в размере 75 миллионов фунтов.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo