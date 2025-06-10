Матч окончен
Сборная Австралии вышла на ЧМ в 6-й раз подряд
Сборная Австралии вышла на чемпионат мира.
Команда Тони Поповича одержала победу над сборной Саудовской Аравии в заключительном туре третьего квалификационного этапа АФК (2:1) и гарантировала себе место на финальной стадии чемпионате мира. Австралийцы заняли второе место в отборочной группе, набрав 19 очков, и отстали от Японии на 4 балла.
Сборная Австралии вышла на чемпионат мира в 6-й раз подряд. В 2022 году она дошла до 1/8 финала турнира, где уступила Аргентине (1:2).
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
Квалификация ЧМ. Азия. 10 тур
10 июня 18:15, King Abdullah Sports City
Завершен
1 - 2
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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