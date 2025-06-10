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Сборная Австралии вышла на ЧМ в 6-й раз подряд

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира.

Команда Тони Поповича одержала победу над сборной Саудовской Аравии в заключительном туре третьего квалификационного этапа АФК (2:1) и гарантировала себе место на финальной стадии чемпионате мира. Австралийцы заняли второе место в отборочной группе, набрав 19 очков, и отстали от Японии на 4 балла. 

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира в 6-й раз подряд. В 2022 году она дошла до 1/8 финала турнира, где уступила Аргентине (1:2). 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

Квалификация ЧМ. Азия. 10 тур
10 июня 18:15, King Abdullah Sports City
Саудовская Аравия
Завершен
1 - 2
Австралия
Матч окончен
90’
+6’
О`Нил   Касерес
Аль-Бурайкан   Аль-Шехри
86’
Аль-Досари
85’
77’
Язбек   Тиг
77’
Бойл   Тилио
Кадеш   Томбакти
73’
66’
Меткалф   Макгри
65’
Дьюк   Туре
Маджраши   Абдельхамид
62’
Аль-Обод   Аль-Сахафи
62’
Аль-Джувайр   Аль-Досари
61’
48’
  Дьюк
Аль-Обод
47’
2тайм
Перерыв
42’
  Меткалф
33’
Бойл
  Аль-Обод
19’
Саудовская Аравия
Аль-Акиди, Бушаль, Кадеш, Аль-Амри, Маджраши, Аль-Джувайр, Аль-Джухани, Канно, Аль-Досари, Аль-Бурайкан, Аль-Обод, Аль-Санби, Аль-Шангити, Абдельхамид, Аль-Харби, Томбакти, Маду, Аль-Досари, Аль-Хассан, Аль-Хамдан, Аль-Хаммами, Аль-Сахафи, Аль-Шехри
Запасные: Томбакти, Маду, Аль-Шангити, Абдельхамид, Аль-Харби, Аль-Хассан, Аль-Хамдан, Аль-Шехри, Аль-Санби, Аль-Досари, Аль-Хаммами, Аль-Сахафи
1тайм
Австралия:
Райан, Бехич, Миллер, Берджесс, Дегенек, Джерия, Меткалф, Язбек, О`Нил, Бойл, Дьюк, Госи, Иззо, Чиркати, Роулз, Трюин, Касерес, Макгри, Тиг, Боррелло, Бос, Тилио, Туре
Запасные: Томбакти, Маду, Аль-Шангити, Абдельхамид, Аль-Харби, Аль-Хассан, Аль-Хамдан, Аль-Шехри, Аль-Санби, Аль-Досари, Аль-Хаммами, Аль-Сахафи
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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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logoЧМ-2026
Тони Попович
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