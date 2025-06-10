Сборная Австралии вышла на ЧМ в 6-й раз подряд

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира.

Команда Тони Поповича одержала победу над сборной Саудовской Аравии в заключительном туре третьего квалификационного этапа АФК (2:1) и гарантировала себе место на финальной стадии чемпионате мира. Австралийцы заняли второе место в отборочной группе, набрав 19 очков, и отстали от Японии на 4 балла.

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира в 6-й раз подряд. В 2022 году она дошла до 1/8 финала турнира, где уступила Аргентине (1:2).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.