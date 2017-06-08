Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания
Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась участвовать в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.
Саудовцы не стали выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники по матчу квалификации ЧМ-2018 из Австралии. Вместо этого они расставились в соответствии с игровой схемой.
Сборная Австралии выиграла матч со счетом 3:2.
Australia stand alone for minute’s silence for Aussie victims of London terror attack. Saudi Arabia players refuse to be part of it. pic.twitter.com/3gCjMmwZV2— talkingbaws (@talkingbaws) 8 июня 2017 г.
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