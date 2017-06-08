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    Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания

    Теги сборная Австралии происшествия фото сборная Саудовской Аравии квалификация ЧМ-2018 Азия политика

    Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась участвовать в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.

    Саудовцы не стали выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники по матчу квалификации ЧМ-2018 из Австралии. Вместо этого они расставились в соответствии с игровой схемой.

    Сборная Австралии выиграла матч со счетом 3:2.

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