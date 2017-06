Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания

Сборная Саудовской Аравии по футболу отказалась участвовать в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.

Саудовцы не стали выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники по матчу квалификации ЧМ-2018 из Австралии. Вместо этого они расставились в соответствии с игровой схемой.

Сборная Австралии выиграла матч со счетом 3:2.

Australia stand alone for minute’s silence for Aussie victims of London terror attack. Saudi Arabia players refuse to be part of it. pic.twitter.com/3gCjMmwZV2