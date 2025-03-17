Егор Титов: «Спартак» никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном были петербуржцы. Но назвать их слабыми нельзя»
Егор Титов заявил, что «Спартак» не слабее «Зенита».
Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
– Можно сказать, что нынешний «Зенит» – самый слабый за последние годы?
– Не могу сказать, что это слабый «Зенит». Они ставят максимальные задачи – выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов.
Но назвать «Зенит» слабым нельзя. Это команда, которая опять претендует на чемпионство.
Не комплимент, а данность, что «Спартак» сегодня никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был «Зенит», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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