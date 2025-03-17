«Барса» и Кунде достигли принципиальной договоренности о продлении контракта до 2030 года

«Барселона» близка к продлению контракта с Жюлем Кунде на 5 лет.

По информации Diario Sport, каталонский клуб достиг принципиального соглашения с защитником о новом соглашении до 2030 года с повышением зарплаты. Отмечается, что в «Барселоне» довольны выступлениями Кунде – сам француз также счастлив в клубе.

Действующее соглашение Кунде с «Барселоной» истекает в 2027 году. С подробной статистикой 26-летнего защитника можно ознакомиться здесь .