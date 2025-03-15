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Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Урал» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 24-го тура.

В субботу «Торпедо» сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

В воскресенье «Сочи» встретится на выезде с хабаровским СКА, «Урал» примет «Черноморец», «Балтика» проведет гостевой матч с «Тюменью».

Первая лига

24-й тур

Первая лига. 24 тур
15 марта 09:00, Нефтяник
Уфа
Не начался
-xG-
Енисей
Первая лига. 24 тур
15 марта 13:00, Шинник
Шинник
Не начался
-xG-
КАМАЗ
Первая лига. 24 тур
15 марта 15:00, Нефтехимик
Нефтехимик
Не начался
-xG-
Торпедо
Первая лига. 24 тур
16 марта 05:00, им. Ленина
СКА Хабаровск
Не начался
-xG-
Сочи
Первая лига. 24 тур
16 марта 11:00, Central Stadium
Урал
Не начался
-xG-
Черноморец
Первая лига. 24 тур
16 марта 12:00, Геолог
Тюмень
Не начался
-xG-
Балтика
Первая лига. 24 тур
16 марта 12:00, Ростех Арена
Ротор
Не начался
-xG-
Сокол
Первая лига. 24 тур
16 марта 16:30, Малая спортивная арена Локомотив
Родина
Не начался
-xG-
Алания
Первая лига. 24 тур
17 марта 17:00, стадион Спартак
Арсенал Тула
Не начался
-xG-
Чайка

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoКАМАЗ
logoСКА Хабаровск
logoУфа
logoШинник
logoПервая лига
logoНефтехимик
logoЕнисей
logoСочи
logoТорпедо
logoРотор
logoТюмень
logoСокол
logoАлания Владикавказ
logoАрсенал Тула
logoРодина Москва
logoУрал
logoЧайка Песчанокопское
logoЧерноморец Новороссийск
logoБалтика
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