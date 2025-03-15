Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Урал» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 24-го тура.

В субботу «Торпедо » сыграет в гостях с «Нефтехимиком ».

В воскресенье «Сочи » встретится на выезде с хабаровским СКА, «Урал » примет «Черноморец», «Балтика» проведет гостевой матч с «Тюменью».

Первая лига

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги