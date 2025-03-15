Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Нефтехимика», «Урал» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 24-го тура.
В субботу «Торпедо» сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
В воскресенье «Сочи» встретится на выезде с хабаровским СКА, «Урал» примет «Черноморец», «Балтика» проведет гостевой матч с «Тюменью».
Первая лига
24-й тур
15 марта 09:00, Нефтяник
15 марта 13:00, Шинник
15 марта 15:00, Нефтехимик
Не начался
-xG-
16 марта 05:00, им. Ленина
Не начался
-xG-
16 марта 11:00, Central Stadium
Не начался
-xG-
16 марта 12:00, Геолог
16 марта 12:00, Ростех Арена
16 марта 16:30, Малая спортивная арена Локомотив
17 марта 17:00, стадион Спартак
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости