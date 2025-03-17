В АПЛ будут играть мячами Puma со следующего сезона. Они используются в Кубке английской лиги – их критиковал Артета

В АПЛ будут играть мячами Puma со следующего сезона.

Премьер-лига объявила, что сделка с Puma вступит в силу этим летом – новый официальный мяч турнира будет представлен в США в июле. Ранее в АПЛ в течение 5 лет использовались мячи бренда Nike .

«Соглашение с Премьер-лигой, самой популярной футбольной лигой в мире, является важным шагом в стратегии продвижения бренда Puma.

Мы с нетерпением ждем возможности вывести наши игровые технологии на передний план и наладить контакт с многочисленными болельщиками по всему миру.

Поскольку мяч Puma будет в центре внимания во время каждого матча в этой невероятной лиге, мы создадим незабываемые моменты как для игроков, так и для болельщиков», – сказал директор Puma Арне Фройндт.

Отметим, что мячи бренда Puma уже используются в Кубке английской лиги. Также ими играют в Ла Лиге и Серии А.

Ранее мячи, которыми играют в Кубке лиги, критиковал главный тренер «Арсенала» Микель Артета: «Сильно отличаются от АПЛ: сцепление другое, быстро летят – «Арсенал» нанес много ударов выше перекладины».