Дзюба о реакции на вызов в сборную: «Телефон разрывался. Федорищев написал, позвонил даже – это было самым неожиданным, наверное»
Артем Дзюба рассказал о звонке главы Самарской области после вызова в сборную.
– Какая самая интересная была реакция на твой вызов? Кто-то позвонил, написал, ты в интернете видел?
– Ну да, много было, очень много сразу написало людей. И телефон разрывался. Много футболистов, хоккеистов поздравили, очень приятно.
Наверное, самым неожиданным был губернатор Самарской области. Федорищев написал... позвонил даже! Мы с ним пообщались очень приятно. Ну и вообще очень приятно, что «Акрон» впервые представлен [в сборной] – и это я. Я думал, что у них кто-то там уже был в сборной, – сказал Дзюба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал сборной России
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