Дзюба о реакции на вызов в сборную: «Телефон разрывался. Федорищев написал, позвонил даже – это было самым неожиданным, наверное»

Артем Дзюба рассказал о звонке главы Самарской области после вызова в сборную.

– Какая самая интересная была реакция на твой вызов? Кто-то позвонил, написал, ты в интернете видел?

– Ну да, много было, очень много сразу написало людей. И телефон разрывался. Много футболистов, хоккеистов поздравили, очень приятно.

Наверное, самым неожиданным был губернатор Самарской области. Федорищев написал... позвонил даже! Мы с ним пообщались очень приятно. Ну и вообще очень приятно, что «Акрон » впервые представлен [в сборной] – и это я. Я думал, что у них кто-то там уже был в сборной, – сказал Дзюба .