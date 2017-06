Сборная США в поддержку ЛГБТ-движения сыграет в форме с радужными номерами

Женская и мужская сборные США по футболу поддержат ЛГБТ-движение.

Американские национальные команды проведут матчи в форме с радужными номерами.

Напомним, что радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.

Мужская сборная США сегодня проведет товарищеский матч с командой Венесуэлы.

In recognition of LGBTQ Pride Month both the men’s and women’s NT’s will be playing in jerseys with rainbow colored numbers. #usmnt #uswnt pic.twitter.com/cdgiHSXH65