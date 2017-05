Карпин признал Промеса лучшим игроком сезона в России

Полузащитник Куинси Промес признан лучшим игроком сезона по версии .

Лучшего игрока сезона назвал эксперт телеканала и ведущий программы «Тотальный разбор» .

Промес стал лучшим игроком РФПЛ по системе «гол+пас». Его подробную статистику можно изучить здесь.

Best player of the league! My smile says it all.. Grateful! 🙌🏾 #MATCHTV pic.twitter.com/uTJCuy938M