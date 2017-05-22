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    Карпин признал Промеса лучшим игроком сезона в России

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Валерий Карпин Куинси Промес Матч ТВ

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес признан лучшим игроком сезона по версии «Матч ТВ».

    Лучшего игрока сезона назвал эксперт телеканала и ведущий программы «Тотальный разбор» Валерий Карпин.

    Промес стал лучшим игроком РФПЛ по системе «гол+пас». Его подробную статистику можно изучить здесь.

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