9 тысяч болельщиков «Линкольна» из 5-го дивизиона поддерживают команду на «Эмирейтс» в матче с «Арсеналом»
Девять тысяч болельщиков «Линкольн Сити» приехали в Лондон поддержать команду в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс».
«Линкольн», представляющий 5-й по силе дивизион страны, стал первым с 1914 года клубом не из топ-4 лиг Англии, пробившимся в четвертьфинал национального кубка.
Fantastic noise being generated by 9,000 Lincoln fans here. pic.twitter.com/nqbVygEHza— Charles Watts (@charles_watts) 11 марта 2017 г.
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