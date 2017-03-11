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    9 тысяч болельщиков «Линкольна» из 5-го дивизиона поддерживают команду на «Эмирейтс» в матче с «Арсеналом»

    Теги Кубок Англии Арсенал болельщики фото Д5 Англия Линкольн Сити

    Девять тысяч болельщиков «Линкольн Сити» приехали в Лондон поддержать команду в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Арсенала» на стадионе «Эмирейтс».

    «Линкольн», представляющий 5-й по силе дивизион страны, стал первым с 1914 года клубом не из топ-4 лиг Англии, пробившимся в четвертьфинал национального кубка.

     

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