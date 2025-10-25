8

Наталья Бестемьянова: «Петросян в преддверии Олимпийских игр находится в прекрасной форме! Еще лучше, чем в Пекине»

Наталья Бестемьянова считает, что Аделия Петросян набирает форму перед ОИ-2026.

Фигуристка Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Петросян боролась сама с собой и со своими нервами. Она в этом году убрала из программы элемент ультра-си, в прошлом году прыгала тройной аксель. Сегодня я увидела, что в преддверии Олимпийских игр Аделия находится в прекрасной форме! Она находится еще в лучшей форме, чем [на олимпийской квалификации] в Пекине! Это очень радует», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Бестемьянова.

Среди мужчин на Гран-при в Магнитогорске лидирует Николай Угожаев.

«Угожаев прекрасно выступил! Первая шестерка очень хорошо каталась. Мы видели на контрольных прокатах. Сейчас очень рада, что все ребята побороли волнение. Станет ли Угожаев лидером в этом сезоне? Способен на это. Он один из тех, кто будет претендовать на высокие места», – отметила Бестемьянова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
