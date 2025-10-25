Ксения Гущина: «На прическу и макияж к короткой программе ушло сегодня полтора часа. Если у вас есть лайфхаки, как делать это быстрее, то напишите мне!»

Ксения Гущина попросила совет, как быстрее справляться с прической и макияжем.

Гущина занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске (70,60 балла). Лидирует Аделия Петросян (75,89), второй идет Анна Фролова (72,74).

«Все получилось, прокатом довольна, было лучше, чем на [мемориале] Панина. Чувствую себя уверенно. Были трудности с передачей образа, сейчас все намного лучше.

На прическу и макияж к этой программе ушло сегодня полтора часа, это для меня быстро. Если у вас есть лайфхаки, как делать это быстрее, то напишите мне!» – сказала Гущина.