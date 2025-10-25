Дина Хуснутдинова исполнила тройной аксель с касанием в короткой программе на Гран-при России
Фигуристка Дина Хуснутдинова прыгнула тройной аксель на Гран-при России.
При исполнении прыжка спортсменка допустила касание, также ей отметили недокрут, поэтому прыжок получил отрицательные GOE.
Хуснутдинова заняла в короткой программе 4-е место с 68,76 баллами.
Произвольные программы женщин на этапе Гран-при России в Магнитогорске пройдут 26 октября.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
