Аделия Петросян: «Слежу за соперниками, вижу варианты, как улучшить свои программы. Смотрю, какие ошибки у себя исправить»

Петросян рассказала, что следит за соперницами на международной арене.

В сентябре российская фигуристка выступила на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, выиграла его и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Слежу за соперниками. В Китае закончился Гран-при , поздравлю Эмбер Гленн с победой. Вижу варианты, как улучшить свои программы, чтобы они лучше выглядели со стороны. Смотрю, как дальше строить рабочий процесс, какие ошибки у себя могу исправить», – сказала двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

Петросян также прокомментировала выступление с короткой программой на Гран-при России в Магнитогорске. Она получила за прокат 75,89 балла.

«Прокат был достаточно неплохим. Немножко не получилась дорожка шагов, сильно повело. Реакция публики – это здорово. Обычно начинают аплодировать в конце программы, так как в начале более плавная музыка. Это не могло не радовать.

Не возьму на себя ответственность говорить, что (программа) – искусство. Удачная музыка и постановка программы.

После контрольных прокатов отдохнула за два старта. Восстановилась, долечилась, начала работу над восстановлением элементов и маленькими шажочками пытаюсь улучшаться», – приводит слова Петросян «Матч ТВ» .

Главные соперницы Петросян на Олимпиаде-2026: кто в порядке, а кто нет?