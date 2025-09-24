  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тарасова о возможном допуске россиян к чемпионатам мира и Европы: «Если Сихарулидзе сказал, значит, так и будет. Верим, что вернемся»
Тарасова о возможном допуске россиян к чемпионатам мира и Европы: «Если Сихарулидзе сказал, значит, так и будет. Верим, что вернемся»

Тарасова верит, что российские фигуристы скоро вернутся на мировую арену.

Ранее глава ФФККР Антон Сихарулидзе заявил, что есть определенные основания надеяться на допуск россиян к чемпионатам мира и Европы в ближайшее время.

«Если Антон сказал, значит, так и будет. Я всегда положительно смотрю на наше фигурное катание. У нас много людей занимается, много профессиональных тренеров работает, много талантливых детей.

Верим, что мы вернемся. Мы обязательно вернемся на международную арену. Вопрос только – когда. Если Антон говорит, что в ближайшее время, он знает», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoАнтон Сихарулидзе
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
ФФККР
