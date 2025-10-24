1

Мэдисон Чок: «Для ритм-танца захотела взять анималистский принт – это очень про 90-е. Поэтому в платье столько тигриного»

Мэдисон Чок рассказала, как хотела раскрыть эпоху 90-х в своем костюме.

Чок выступает за США в танцах на льду вместе с Эваном Бейтсом. Они выиграли ритм-танец на Гран-при Китая в Чунцине.

Слова фигуристов передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Чок: Мы рады наконец начать сезон. В этом году это этап в Чунцине, и это наша маленькая традиция: в олимпийский сезон обязательно выступить в Китае. Сегодня не все прошло гладко, была пара опасных моментов, но, в целом, мы довольны. Есть над чем работать, мы уже понимаем, когда и чем будем заниматься.

Бейтс: Наш ритм-танец очень отличается по духу от произвольного. Это что-то очень драйвовое, энергичное и танцевальное.

Чок: Что касается выбора музыки, у нас было много вариантов. Я обожаю музыку 90-х, у меня прямо ностальгия. Но для нас Ленни Кравиц – одна из главных звезд того времени. У него столько альбомов, столько разных песен. Понятно, что мы просто обязаны были взять трек American woman, ну потому что это про меня, ха-ха.

Бейтс: Главной проблемой было выбрать, какой из сценических образов Ленни выбрать для костюма. У него невероятный гардероб. Яркий, модный, эффектный. И еще мне было важно, что это хорошая возможность Мэди показать себя в дизайне, тут было где развернуться. Для моего костюма мы соединили детали из нескольких его образов. Не хватает только шарфа!

Чок: К обеим программам наши костюмы придумывала я сама. Для ритм-танца я захотела взять анималистский принт – это очень про 90-е. Поэтому в платье столько тигриного, а еще много цепей, это тоже примета той эпохи. Сразу в голове модные показы того времени, особенно коллекции Роберто Кавалли. Я обязательно хотела надеть чокер, поэтому что это была знаковая деталь для той эпохи. Я помню, у меня был похожий, но из пластика. Здесь для костюма мы сделали чокер в стиле Chanel, выглядит шикарно.

В этом олимпийском цикле у нас было много разных десятилетий: мы танцевали в стиле 50-х, 60-х, 70-х, 80-х – и теперь 90-х. Было весело и здорово, но мне кажется, на следующие сезоны уже можно возвращаться обратно к конкретным танцевальным стилям. В конце концов, именно это сделало танцы на льду тем видом, который мы так любим.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная США
logoГран-при
logoЭван Бейтс
logoГран-при Китая
logoМэдисон Чок
