  Петросян об олимпийском отборе: «С Луной Хендрикс перекинулись парой слов, поздравили друг друга. Пообщались с Настей Губановой»
3

Петросян об олимпийском отборе: «С Луной Хендрикс перекинулись парой слов, поздравили друг друга. Пообщались с Настей Губановой»

Аделия Петросян рассказала, с кем из спортсменов общалась на олимпийском отборе.

Фигуристка в нейтральном статусе выступила на квалификационных соревнованиях в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на зимние Олимпийские игры.

«С Луной Хендрикс перекинулись парой слов, поздравили друг друга. С Анастасией Губановой пообщались, с Петей Гуменником, разумеется.

На награждении общались, перед короткой была в себе, а потом после произвольной уже все уехали. Перед короткой сильно волновалась, перед произвольной вообще не волновалась. Спокойнее стала», – сказала Петросян. 

Сегодня спортсменка показала короткую программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Тренеры не то, чтобы предложили мне – сказали, что желательно выступить на контрольных прокатах. Сказали, что у меня достаточно легкий контент, можно прокатать программу.

Не сказать, чтобы особо скучала по прессе, но я была рада, что наши журналисты приехали поддержать нас, болели за нас, это очень сильно помогало. Вот так и надо, мы будем рады вас просто видеть», – приводит слова Петросян «Чемпионат.com»

«Не люблю китайскую еду. Безопасность в плане еды? Не знаю, можно отвечать или нет, но вообще да, было такое. Просили аккуратнее», – ответила фигуристка на вопрос о еде в Китае.

