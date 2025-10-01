Бестемьянова о возвращении Валиевой: «Она должна будет восстановить прыжки: четверные, тройной аксель. Верю, что это возможно»
Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева сможет восстановить четверные.
В конце октября фигуристка возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером спортсменки станет Светлана Соколовская.
«Было бы очень здорово, если бы Камила смогла вернуться. На это действительно было бы интересно посмотреть. Камила – очень талантливый человек. Я более талантливых фигуристок даже не знаю.
Ее успех будет зависеть не только от того, что она выйдет на лед в красивом платье и встанет. Она должна будет восстановить прыжки: четверные, тройной аксель. Я верю, что это возможно. Сейчас Камилы нам очень не хватает», – сказала Бестемьянова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
