Мария Бутырская: «Если Валиева будет трудиться, все будет хорошо. Главное, чтобы она не устала от фигурного катания и не ушла выступать в шоу»

Марию Бутырскую удивило решение Камилы Валиевой сменить тренера.

В конце октября Валиева возобновит тренировки и будет готовиться в академии Татьяны Навки «Наши надежды». Тренером фигуристки станет Светлана Соколовская.

Ранее Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

«Да ладно? Обалдеть! Вообще была не в курсе, что Камила будет тренироваться со Светланой Соколовской. Прикольно. Чего это она решила сменить тренера? Удивлена, немножко.

Все впереди у Камилы, все зависит от нее. Если человек будет желать и хотеть, цели и задачи у нее какие-то остались. В голове должно быть – только вперед!

Она очень талантливая девочка, молодая. Если она будет трудиться, то все будет хорошо. Главное, чтобы она не устала от фигурного катания и не ушла выступать в шоу», – сказала Бутырская.