«Как побороть страх перед прыжками? Просто: ниже льда не упадешь». Трусова показала, как делать риттбергер

Александра Трусова показала, как делать риттбергер.

«Пора выбираться за пределы зала: сегодня мы тренируемся вместе на льду! Показываю упражнение на риттбергер. Поначалу он может показаться сложным, но нужно просто почувствовать свою ось вращения.

Кстати, я видела от вас много вопросов о том, как побороть страх перед прыжками. Отвечу просто: ниже льда не упадешь. Падения случаются у всех, и единственный выход – встать и попробовать снова.

Пишите как вам формат коротких тренировок, а то я уже запланировала следующую мини-тренировку в зале, чтобы отрабатывать лутц перед выходом на лед», – написала Александра Трусова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Александры Трусовой
logoАлександра Игнатова (Трусова)
