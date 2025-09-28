  • Спортс
Дарья Садкова: «Надеюсь, удалось передать образ, несмотря на ошибки. Рада, что получился четверной, в тройных отпустила себя, не додержала»

Дарья Садкова рассказала, что будет работать над исполнением произвольной.

Фигуристка представила на контрольных прокатах новую произвольную программу под Warriors – League Of Legends, 2WEI & Edda Hayes / Balder – Power-Haus.

Садкова чисто исполнила каскад из четверного и двойного тулупов, но упала с тройного лутца, а также с каскада тройной лутц – тройной тулуп.

«Ожидания от проката превзошли реальность. Не удалось прокатать так, как было задумано, но я рада снова выступать на публике, показывать новые программы.

Надеюсь, что удалось передать образ, несмотря на ошибки. Рада, что получился четверной, в тройных отпустила себя, не додержала до конца. Будем работать, чтобы вместо двойного тулупа был четверной, вместо падений были чистые прыжки на выезд», – сказала Садкова после проката.

