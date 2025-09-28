Вероника Яметова: «Сегодня вообще себя не хвалила, поругала за сальхов, нелепое падение. Могла бы откатать лучше, чем есть»

Яметова оценила свое выступление с произвольной на контрольных прокатах.

Фигуристка представила программу под композиции Min Modir от Eivor, Aina от Vartra и Terra от Tanxugueiras.

«Не успела после мемориала Гринькова отдохнуть, соревнования закончились в четверг, я немного подустала, но в целом я могла бы откатать лучше, чем есть. Соревнования были для меня контрольными прокатами перед контрольными прокатами, они мне помогли, я меньше волновалась перед короткой.

Сегодня, выходя на произвольную, я немного нервничала, не знаю, с чем это связано, потому что на соревнованиях я катаю уже в третий раз, проведу работу над ошибками и буду улучшаться», – сказала Вероника Яметова .

«Я, скорее всего, сегодня себя вообще не хвалила, поругала за сальхов, очень нелепое падение, с сальхова я вообще почти не падаю, и поругала себя за бабочку на лутце в конце программы», – цитирует Яметову «Чемпионат.com».