Лазарев о программе «Игра в кальмара»: «Единственный сериал, который я посмотрел до конца. Предложил тренеру взять музыку – ему идея понравилась»

Фигурист Лев Лазарев объяснил идею программы на тему из «Игры в кальмара».

Лазарев – действующий чемпион России среди юниоров. Сегодня на контрольных прокатах в Новогорске он представил произвольную программу на музыку из южнокорейского сериала.

– Сначала хотели другую музыку, [но] потом я посмотрел сериал, он как раз выходил в новом году, мне очень понравилось. Это, наверное, единственный сериал, который я посмотрел до конца. Я не особо люблю смотреть ни фильмы, ни сериалы.

Потом я предложил тренеру взять эту музыку – ему идея понравилась.

– А чем тебя этот сериал зацепил? Корейские сериалы, вообще-то, очень специфические.

– Да, очень специфический. И в принципе идея этого сериала очень интересная про все эти игры.

Вообще, этот сериал, я думаю, очень страшный, но мне понравилось. Скорее всего, из-за того, что он стал популярным.

– И что добро – во всяком случае в первом сезоне – там добро все равно побеждает зло.

– В первом сезоне да, добро победило зло. А в итоге получилось наоборот.

– Ну, все развивается, так сказать, в колебательном направлении. Что для тебя нового в этой программе? Вот по твоим ощущениям внутренним.

– Это первая настолько быстрая программа. Все предыдущие программы были намного медленнее, образ был совершенно другой, поэтому это новый для меня опыт. И мне нравятся очень вот эти вот программы.

– Как надо было наработать физику? У тебя в концовке этой произвольной программы идет такой нарастающий темп, и там все надо делать очень быстро, то есть как бы еще больше ускоряться.

– На самом деле эту программу мне намного проще катать целиком, чем предыдущую, несмотря на то что как раз концовка очень быстрая. Но я спокойно докатываю. Конечно, я понимаю, что нужно еще быстрее, но сейчас только начало сезона, и все это наработается, – сказал Лазарев.