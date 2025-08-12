  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лазарев о программе «Игра в кальмара»: «Единственный сериал, который я посмотрел до конца. Предложил тренеру взять музыку – ему идея понравилась»
2

Лазарев о программе «Игра в кальмара»: «Единственный сериал, который я посмотрел до конца. Предложил тренеру взять музыку – ему идея понравилась»

Фигурист Лев Лазарев объяснил идею программы на тему из «Игры в кальмара».

Лазарев – действующий чемпион России среди юниоров. Сегодня на контрольных прокатах в Новогорске он представил произвольную программу на музыку из южнокорейского сериала.

– Сначала хотели другую музыку, [но] потом я посмотрел сериал, он как раз выходил в новом году, мне очень понравилось. Это, наверное, единственный сериал, который я посмотрел до конца. Я не особо люблю смотреть ни фильмы, ни сериалы.

Потом я предложил тренеру взять эту музыку – ему идея понравилась.

– А чем тебя этот сериал зацепил? Корейские сериалы, вообще-то, очень специфические.

– Да, очень специфический. И в принципе идея этого сериала очень интересная про все эти игры.

Вообще, этот сериал, я думаю, очень страшный, но мне понравилось. Скорее всего, из-за того, что он стал популярным.

– И что добро – во всяком случае в первом сезоне – там добро все равно побеждает зло.

– В первом сезоне да, добро победило зло. А в итоге получилось наоборот.

– Ну, все развивается, так сказать, в колебательном направлении. Что для тебя нового в этой программе? Вот по твоим ощущениям внутренним.

– Это первая настолько быстрая программа. Все предыдущие программы были намного медленнее, образ был совершенно другой, поэтому это новый для меня опыт. И мне нравятся очень вот эти вот программы.

– Как надо было наработать физику? У тебя в концовке этой произвольной программы идет такой нарастающий темп, и там все надо делать очень быстро, то есть как бы еще больше ускоряться.

– На самом деле эту программу мне намного проще катать целиком, чем предыдущую, несмотря на то что как раз концовка очень быстрая. Но я спокойно докатываю. Конечно, я понимаю, что нужно еще быстрее, но сейчас только начало сезона, и все это наработается, – сказал Лазарев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал ФФККР
мужское катание
logoконтрольные прокаты
Лев Лазарев
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представят произвольные программы
5сегодня, 19:35
Дмитрий Губерниев: «Я не бизнес-партнер Загитовой, но если она хочет быть флористом, никаких проблем. Как говорится, хочешь – жни, а хочешь – куй, все равно получишь пряник»
12сегодня, 18:16
Загитова показала фото с букетами: «Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?»
24сегодня, 18:08Фото
Александра Трусова опубликовала видео из родильного отделения
78сегодня, 17:34Видео
У Дзепки – «Война и мир», у Андреевой – «Прекрасное далеко», у Сарновской – Шуберт: вся музыка к коротким программам юниорок
19сегодня, 16:25
У Лазарева – саундтрек к «Игре в кальмара», у Арсения Федотова – Depeche Mode, у Сарновского – «Гладиатор»: вся музыка к произвольным программам юниоров
2сегодня, 16:11
Роднина об отстранении россиян: «Надеяться, что Путин и Трамп договорятся и нас сразу пустят, это безграмотно. Не надо витать в облаках, стоит быть реалистами»
24сегодня, 15:36
Щербакова, Акатьева, Туктамышева и Глейхенгауз поучаствуют в фан-встречах в Москве 16 августа
7сегодня, 15:16
Контрольные прокаты юниорской сборной России. Андреева, Дзепка, Стрельцова, Плескачева представили короткие программы, Базылюк, Принева, Петрова и Стоцкая снялись
381сегодня, 15:09
«Очень обидная история с Валиевой, просто сломали девочку. Была предвзятость». Штангистка Груздова о допинг-деле фигуристки
10сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56