0

ISU опубликовал судейские квоты на Олимпиаду-2026: у США – арбитры во всех видах, у Грузии – в трех, у Франции – в танцах

ISU опубликовал судейские квоты на Олимпиаду-2026.

Список представлен на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Арбитры из США смогут работать на всех четырех видах фигурного катания (женское, мужское, пары, танцы на льду). По три места в различных видах получили Канада, Китай, Грузия, Франция, Великобритания, Италия и Южная Корея.

При этом у Франции будет судья в танцах на льду, а у Грузии – во всех видах, кроме женского катания.

Всего для каждой дисциплины предусмотрено по 13 судейских мест.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
logoISU
logoОлимпиада-2026
