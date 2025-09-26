ISU опубликовал судейские квоты на Олимпиаду-2026: у США – арбитры во всех видах, у Грузии – в трех, у Франции – в танцах
ISU опубликовал судейские квоты на Олимпиаду-2026.
Список представлен на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Арбитры из США смогут работать на всех четырех видах фигурного катания (женское, мужское, пары, танцы на льду). По три места в различных видах получили Канада, Китай, Грузия, Франция, Великобритания, Италия и Южная Корея.
При этом у Франции будет судья в танцах на льду, а у Грузии – во всех видах, кроме женского катания.
Всего для каждой дисциплины предусмотрено по 13 судейских мест.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
