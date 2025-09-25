Роман Савосин: «Новость, что я якобы завершаю карьеру, была выдумана из ничего. Расстроен нашей журналистикой»

Савосин заявил, что новость о его завершении карьеры была «выдумана из ничего».

Сегодня фигурист занял второе место на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве.

– В межсезонье было много слухов, что вы завершаете свою спортивную карьеру. Как на самом деле это было? Может, вы знаете, кто пустил такие слухи?

– Это было не совсем в межсезонье, а в конце прошлого сезона. Мы выступали на Байкале. Тут я вижу, что у меня телефон разрывается от сообщений. Смотрю, журналисты пишут по поводу завершения карьеры.

Я не понял, что произошло. Захожу в новости, «Матч ТВ» выложил новость о том, что я завершаю карьеру, хотя такого не было и близко. Я основательно решил, что продолжаю кататься, с середины прошлого сезона.

Я сразу опроверг этот слух. Мне даже тренеры позвонили, потому что их на Байкале не было, спрашивали, правда или неправда. Я говорю: «Нет, конечно, вы первые узнаете, когда это произойдет».

Не знаю, откуда этот слух появился, и вряд ли когда-то узнаю. Но очень жаль, я расстроен нашей журналистикой, потому что я никогда не думал, что можно просто выдумать новость.

Я понимаю, что можно что-то приукрасить, но то, что могут выдумать новость, я никогда себе представить не мог. Просто не было никакого повода. Я никому ничего не говорил. Я, наоборот, уже решил и всем говорил, что буду кататься. То есть новость абсолютно выдумана из ничего.

– Сейчас много спортсменов снялось с контрольных прокатов сборной в Петербурге, вам не предлагали выступить?

– Я, конечно, хотел бы там прокататься, но такого предложения не было. Никто не предлагал, не звал, к сожалению, – сказал призер российских и международных турниров по фигурному катанию Роман Савосин.