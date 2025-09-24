Хабибуллина и Княжук не выступят на контрольных прокатах по состоянию здоровья партнерши
Хабибуллина и Княжук пропустят контрольные прокаты сборной России.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Спортивная пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья партнерши», – рассказал источник.
Контрольные прокаты пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – бронзовые призеры чемпионата России 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости