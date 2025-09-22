Гуменник об отборе на Олимпиаду: «Это просто праздник для меня, счастью нет предела. Почувствовал, что меня сильно поддерживали»

Петр Гуменник поделился эмоциями после отбора на Олимпийские игры.

Российский фигурист стал победителем квалификационного турнира в Пекине.

«Почувствовал, что меня очень сильно поддерживали. Увидел, что сюда приехало много русских фанатов, поддерживали меня на русском, кричали: «Давай, Петя! Вперед!» Местных, наверное, было большинство, и они тоже очень громко и весело меня поддерживали, что меня вдохновляло.

Конечно, это не первый турнир, который я выиграл, но после большого перерыва было очень радостно вернуться и снова иметь возможность участвовать в соревнованиях. Это было просто праздником для меня. В дополнение к тому же и выиграть. Так что теперь вообще счастью нет предела.

Всегда стараюсь, какие бы соперники ни были, не смотреть на других, а больше по собственным ощущениям ориентироваться. Потому что другие спортсмены непредсказуемы, могут выдать уникальный прокат, получить кучу баллов. Могут сильные спортсмены, наоборот, провалиться. От себя ты понимаешь, чего ждать, и по тренировкам и разминкам всегда можно сделать какие-то корректировки.

Вероника Анатольевна (Дайнеко) очень оценила мой прокат короткой, но всегда после короткой нужно не пытаться рефлексировать над этой программой, а уже переключаться на произвольную. Поэтому сразу переключились на произвольную и думали о ней. К каждому стартовому номеру нужен свой подход», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

