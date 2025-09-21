«Фантастическое катание». Денизе Бильманн о выступлении Аделии Петросян на олимпийском отборе

Экс-фигуристка Бильманн восхитилась катанием Аделии Петросян.

Накануне российская фигуристка, выступившая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях и отобралась на Олимпийские игры-2026.

«Вау, фантастическое катание», – написала Денизе Бильманн в комментариях к посту с отрывком выступления Петросян в соцсети ISU.

Бильманн – чемпионка мира и Европы (1981), трехкратная чемпионка Швейцарии. В ее честь был назван элемент фигурного катания бильман – вращение с захватом ноги.

Как же крута Аделия Петросян!