«Фантастическое катание». Денизе Бильманн о выступлении Аделии Петросян на олимпийском отборе
Экс-фигуристка Бильманн восхитилась катанием Аделии Петросян.
Накануне российская фигуристка, выступившая в нейтральном статусе, заняла первое место на квалификационных соревнованиях и отобралась на Олимпийские игры-2026.
«Вау, фантастическое катание», – написала Денизе Бильманн в комментариях к посту с отрывком выступления Петросян в соцсети ISU.
Бильманн – чемпионка мира и Европы (1981), трехкратная чемпионка Швейцарии. В ее честь был назван элемент фигурного катания бильман – вращение с захватом ноги.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ISU Figure Skating
