«Мы были рядом». В группе Тутберидзе показали, как болели за Петросян на олимпийском отборе

В группе Тутберидзе показали, как болели за Петросян на олимпийском отборе.

Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию и выступит в Милане-2026. На видео, в частности, реакция тренеров Даниил Глейхенгауза и Сергея Дудакова. «Мы были рядом. Болели, верили, гордимся!», – говорится в сообщении группы Этери Тутберидзе. ВИДЕО