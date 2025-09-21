«Мы были рядом». В группе Тутберидзе показали, как болели за Петросян на олимпийском отборе
В группе Тутберидзе показали, как болели за Петросян на олимпийском отборе.
Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию и выступит в Милане-2026.
На видео, в частности, реакция тренеров Даниил Глейхенгауза и Сергея Дудакова.
«Мы были рядом. Болели, верили, гордимся!», – говорится в сообщении группы Этери Тутберидзе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница группы Тутберидзе
