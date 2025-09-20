Фигуристка сборной Кипра заявила, что рада видеть Аделию Петросян в Пекине.

Российская фигуристка Петросян выиграла отборочный олимпийский турнир, который проходил в столице Китая. Стефания Яковлева , выступающая за Кипр, заняла 6-е место.

– Что собой представляет фигурное катание на Кипре?

– Есть детишки, которые катаются. Но спортсмены более высокого уровня тренируются в других местах. У нас даже нет чемпионата Кипра, просто на каком-то международном турнире сравниваются наши баллы.

– Страна тебя поддерживает?

– Здесь со мной Наталья, представитель федерации, у нее муж – киприот, он президент федерации. А она ему помогает. Наталья сопровождает меня на многих стартах, есть финансовая поддержка. Местный олимпийский комитет дважды вручал мне премию как юниору года. На этом пока все, НОК пока отправляет выплаты другой фигуристке. Возможно, все поменяется. Неделю назад у нас был решающий старт, где определялось, кто поедет сюда. Я была лучше, и вот я в Пекине.

– Удалось пообщаться с Аделей Петросян на этом турнире?

– Пока не удалось, но я ее рада здесь видеть, как и всех фигуристов. Когда много спортсменов – это весело.

– У тебя есть любимый фигурист?

– Когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова. А сейчас я очень восхищаюсь Эмбер Гленн. Она настоящая, живая, очень интересная. И тройной аксель прекрасный.

– Сама пробовала ультра-си?

– Были попытки трикселя, но не очень успешные. Потом случились травмы, восстановление – не до ультра-си. Сейчас все устаканилось, и можно будет к этому вернуться, – говорила Яковлева перед началом произвольной программы в Пекине.