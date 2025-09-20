  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Стефания Яковлева, представляющая Кипр: «Я рада видеть Петросян, как и всех фигуристов. Когда много спортсменов – это весело»
0

Стефания Яковлева, представляющая Кипр: «Я рада видеть Петросян, как и всех фигуристов. Когда много спортсменов – это весело»

Фигуристка сборной Кипра заявила, что рада видеть Аделию Петросян в Пекине.

Российская фигуристка Петросян выиграла отборочный олимпийский турнир, который проходил в столице Китая. Стефания Яковлева, выступающая за Кипр, заняла 6-е место.

– Что собой представляет фигурное катание на Кипре?

– Есть детишки, которые катаются. Но спортсмены более высокого уровня тренируются в других местах. У нас даже нет чемпионата Кипра, просто на каком-то международном турнире сравниваются наши баллы.

– Страна тебя поддерживает?

– Здесь со мной Наталья, представитель федерации, у нее муж – киприот, он президент федерации. А она ему помогает. Наталья сопровождает меня на многих стартах, есть финансовая поддержка. Местный олимпийский комитет дважды вручал мне премию как юниору года. На этом пока все, НОК пока отправляет выплаты другой фигуристке. Возможно, все поменяется. Неделю назад у нас был решающий старт, где определялось, кто поедет сюда. Я была лучше, и вот я в Пекине.

– Удалось пообщаться с Аделей Петросян на этом турнире?

– Пока не удалось, но я ее рада здесь видеть, как и всех фигуристов. Когда много спортсменов – это весело.

– У тебя есть любимый фигурист?

– Когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова. А сейчас я очень восхищаюсь Эмбер Гленн. Она настоящая, живая, очень интересная. И тройной аксель прекрасный.

– Сама пробовала ультра-си?

– Были попытки трикселя, но не очень успешные. Потом случились травмы, восстановление – не до ультра-си. Сейчас все устаканилось, и можно будет к этому вернуться, – говорила Яковлева перед началом произвольной программы в Пекине.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
олимпийская квалификация
женское катание
сборная Кипра
Стефания Яковлева
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoсборная США
Эмбер Гленн
logoЕлена Радионова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Навка о победе Петросян: «Это просто замечательно! Поздравляю команду и Адель. Будем ждать Олимпиады с нетерпением»
58 секунд назад
Петросян и Сафонова не присутствуют на пресс-конференции на олимпийском отборе, так как нейтральные атлеты в ней не участвуют
75 минут назад
Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду-2026 в Милане
557 минут назад
Глейхенгауз о победе Петросян: «Аделия первый раз выходила без тренера, это самый ответственный момент в ее жизни. Она справилась»
58 минут назад
Хендрикс, Губанова и Чжан Жуйян отобрались на Олимпиаду-2026 в Милане
419 минут назад
Хендрикс обнялась с Петросян на церемонии награждения олимпийского отборочного турнира
2321 минуту назадФото
Петросян перед прокатом в Пекине представили как «двукратную чемпионку страны» – без упоминания России
3225 минут назад
⚡ Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян победила и отобралась на Олимпиаду, Губанова – 2-я, Хендрикс – 3-я, Сафонова – 4-я
129038 минут назад
Петросян чисто исполнила произвольную программу на олимпийском отборе в Пекине
2240 минут назад
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова отобралась на Олимпийские игры-2026
30сегодня, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
сегодня, 12:27
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20
Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
2сегодня, 11:09
Александр Энберт: «Гуменник в короткой программе был на голову выше всех конкурентов. Прекрасное возвращение!»
3сегодня, 10:17
Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»
сегодня, 10:12
Радионова о Гуменнике: «Все было сделано идеально, прокат прошел на пять с плюсом. Желаю ему, чтобы произвольная получилась так же классно»
сегодня, 09:57
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52