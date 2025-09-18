«В гостях на катке у моей китайской подруги». Горбачева показала, как тренируется в Пекине
Фигуристка Алина Горбачева показала, как тренируется в Пекине.
19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника. Они выступят в нейтральном статусе, который ранее получила и Горбачева, но была заявлена на турнир в качестве запасной.
«В гостях на катке у моей китайской подруги», – написала Горбачева, опубликовав фото с фигуристкой Ван Ихань и видео с исполнением прыжка.
В прошлом сезоне Алина стала бронзовым призером чемпионата России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
