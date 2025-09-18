«В гостях на катке у моей китайской подруги». Горбачева показала, как тренируется в Пекине

Фигуристка Алина Горбачева показала, как тренируется в Пекине.

19-21 сентября в столице Китая пройдет отборочный турнир к Олимпиаде-2026 с участием россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника. Они выступят в нейтральном статусе, который ранее получила и Горбачева , но была заявлена на турнир в качестве запасной.

«В гостях на катке у моей китайской подруги», – написала Горбачева, опубликовав фото с фигуристкой Ван Ихань и видео с исполнением прыжка.

В прошлом сезоне Алина стала бронзовым призером чемпионата России.