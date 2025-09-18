Аделия Петросян выступит под четвертым номером в короткой программе олимпийского отбора в Пекине

Аделия Петросян выступит четвертой в короткой программе олимпийского отбора.

Жеребьевка прошла сегодня утром.

Вместе с Петросян в первой разминке выйдут фигуристки из Греции, Беларуси, Аргентины и Малайзии.

Короткая программа у женщин начнется 19 сентября в 13:00 по московскому времени.