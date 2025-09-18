Аделия Петросян выступит под четвертым номером в короткой программе олимпийского отбора в Пекине
Аделия Петросян выступит четвертой в короткой программе олимпийского отбора.
Жеребьевка прошла сегодня утром.
Вместе с Петросян в первой разминке выйдут фигуристки из Греции, Беларуси, Аргентины и Малайзии.
Короткая программа у женщин начнется 19 сентября в 13:00 по московскому времени.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости