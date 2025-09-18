Федченко о поездке в Пекин: «Не нужно строить никаких догадок. Если есть возможность совместить приятное с полезным – почему этого не сделать?»

Федченко объяснила, почему вместе с Горбачевой прилетела в Пекин.

С 19 по 21 сентября в Пекине пройдет олимпийская квалификация. Алина Горбачева была запасной на турнире.

«Не нужно строить никаких догадок вокруг нашего приезда в Пекин. Если есть возможность совместить приятное с полезным – почему этого не сделать? У нас с Алиной есть прекрасная возможность здесь тренироваться и посмотреть соревнования. Чем мы и будем заниматься.

Никогда не думала, что придется комментировать свою личную жизнь и объяснять какие-то поездки, но спасибо СМИ. Больше комментариев по данной ситуации не будет!» – написала тренер Софья Федченко .