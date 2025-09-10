Тарасова о словах Родченкова про Медведеву: «Мерзавец! Его надо отправить в сумасшедший дом. Неадекватный человек»

Тарасова назвала Родченкова неадекватным человеком, которому нужно к психиатру.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» признался, что был рад поражению Евгении Медведевой на Олимпиаде-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым».

– Как вы отнеслись к словам Григория Родченкова о том, что он был рад поражению Медведевой от Алины Загитовой на Олимпиаде?

– Родченков – неадекватный человек. Его надо в сумасшедший дом показать, если его там возьмут. Даже не хочу обсуждать это. Я адекватный человек, зачем мне обсуждать психически ненормального? Мне это не нужно.

Даже если он любит какую-то одну девочку, но не любит вторую, в таком тоне говорить о наших чемпионках запрещено. Это оскорбительные вещи для всех, в том числе для нашего руководства, которое мы знаем и уважаем много лет, к которому прислушиваемся.

– Не удивило, что Родченков такое сказал?

– Еще раз скажу, что его надо отправить в сумасшедший дом. Родченкову надо к психиатру! И мерзавец он заодно! И вообще-то его не знаю и знать не хочу, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.