Авербух о фигурном катании: «У абсолютного чемпиона должна быть и программа, и техническая база на высоте»

Авербух считает, что в фигурном катании в первую очередь оценивается техника.

– Как вы считаете, в современном фигурном катании важна сама программа или именно техническая часть, исполнение прыжков?

– В современном фигурном катании важна гармония и картинка. Главное, это гармония между техническим потенциалом и базовым. Но, конечно, все равно в первую очередь в программе оценивается техническая база и прыжковая часть.

Давайте пофантазируем: спортсмен откатал потрясающе красивую программу, не сделав ни одного четверного прыжка. И как бы мы не восторгались, спортсмен, откатавший не так эмоционально и, может быть, не так хореографично, но исполнивший три и более четверных, всегда выиграет у него. Вот и ответ. Но, безусловно, у абсолютного чемпиона должна быть и программа, и техническая база на высоте.

Сами по себе сложные элементы и прыжки являются частью украшения хореографии. И каждый сложнейший элемент добавляет хореографию. Конечно, сначала техника, потом – ручки, – сказал хореограф Илья Авербух.

Олимпийские программы Гуменника вызвали много споров. В чем их плюсы и минусы?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
