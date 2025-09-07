70

Медведева избежала травмы после удара мячом в живот на футбольном матче: «Малиновое пузо. Но ничего, нормально все»

Евгения Медведева избежала травмы после удара мячом в живот на футбольном матче.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию участвовала в благотворительной игре в Москве. Она получила сильный удар мячом в первом тайме и досрочно покинула поле.

«Малиновое пузо. Но ничего, нормально все», – сказала Медведева.

«Вот оно – мое успокоение», – добавила она, поедая сосиску в тесте.

Во втором тайме фигуристка вернулась на поле.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
