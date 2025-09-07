Игнатов о сыне: «Счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей. Родительство – однозначно самый интересный челлендж в моей жизни»

Фигурист Макар Игнатов назвал родительство самым сложным челленджем в жизни.

6 августа у Игнатова и его супруги Александры Трусовой родился сын Михаил.

«Вот уже месяц, как мы с Сашей родители. Не знаю, как вы, а я до сих пор немного в шоке.

Я до сих пор не отрефлексировал появление в нашей жизни Миши до конца. Тем более он продолжает нас удивлять буквально каждый день – я и представить себе не мог, насколько быстро он будет расти и меняться. Кажется, еще немного, и он пойдет в универ...

Одно могу сказать точно: я счастлив в каждую секунду, которую провожу с Мишей. Родительство – это однозначно самый интересный челлендж в моей жизни», – написал Игнатов.