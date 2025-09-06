«Амкал» вышел в финал, переиграв Smol Squad, команда Плющенко прошла Hoops в полуфинале. Результаты Уличного футбола
Результаты WINLINE Уличного футбола.
6 сентября
Матч за 7-е место
«Игроки планеты земля» (команда Даниила Чалова) – Chertanovo – 8:9
Полуфиналы
«Союз чемпионов» (команда Евгения Плющенко) – Hoops – 8:2
Smol Squad (команда Федора Смолова) – «Амкал» – 13:14
Матчи прошли в комплексе «Атмосфера» в Москве.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Уличный Футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости