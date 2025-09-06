44

Александра Трусова: «Самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Миша хочет спать только на руках»

Александра Трусова рассказала, что стало самым сложным в родительстве.

6 августа у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Сегодня Мише исполнился месяц♥️

Этот месяц пролетел слишком быстро, я в шоке... Кажется, я до сих пор не успела осознать, что больше не беременна. Но несколько любопытных наблюдений у меня накопилось.

Во-первых, Миша заметно подрос. Когда я сравниваю его с первыми фотографиями из роддома, то не могу поверить, что он настолько изменился всего за месяц! Даже взгляд у него стал осмысленным.

Во-вторых, самой большой сложностью в родительстве оказался сон. Проблему коликов мы почти решили, но Миша оказался изобретательным – теперь он хочет спать только на руках.

Ну а в-третьих, к концу месяца он наконец-то стал хорошо кушать! Я этому очень рада: мне кажется, что процесс кормления создает между нами особую связь.

Я очень жду новых открытий, потому что наблюдать за Мишей безумно интересно!» – написала серебряный призер Олимпиады-2022.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
светская хроника
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
