Камила Валиева: «Я счастлива вновь вернуться в Пекин🥰»
Фигуристка Камила Валиева поделилась фото из Пекина.
«Недавно прошел фестиваль «Сделано в России».
Я счастлива вновь вернуться в Пекин🥰», – написала Валиева.
Фигуристка стала почетным гостем фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который прошел в столице Китая с 28 по 30 августа. В Пекине Валиева выступила с показательным номером «Танцы на стеклах».
«Горжусь, что представляю бренд «Сделано в России». Валиева откатала в Пекине – впервые с Олимпиады
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
