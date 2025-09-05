Камила Валиева: «Я счастлива вновь вернуться в Пекин🥰»

Фигуристка Камила Валиева поделилась фото из Пекина.

«Недавно прошел фестиваль «Сделано в России».

Я счастлива вновь вернуться в Пекин🥰», – написала Валиева.

Фигуристка стала почетным гостем фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который прошел в столице Китая с 28 по 30 августа. В Пекине Валиева выступила с показательным номером «Танцы на стеклах».

«Горжусь, что представляю бренд «Сделано в России». Валиева откатала в Пекине – впервые с Олимпиады